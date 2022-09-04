Muğla gündem haberleri | Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Güncel Haberler Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'da jandarma ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Muğla'da jandarma ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü, 4-7 Eylül'de kentte yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riski uyarısında bulundu. Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması için mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yapılması için çalışma yürüttü. Orman yangını açısından hassas bölgelerde her türlü tedbiri alan ekipler, anız yakılmasının engellenmesi maksadıyla 882 personelle, belirlenen 755 bölgenin kontrolünü yapıyor. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Eylül Muğla Güncel Haberler

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