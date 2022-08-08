Muğla gündem haberleri | Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 64 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 64 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi Gemilege Koyu ile Yediburunlar mevkisinden bir grup yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, koyuna inen yol üzerinde durdurdukları kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü A.G. (24) ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Seydikemer Jandarma Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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