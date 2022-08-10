Muğla gündem haberleri... Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler

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