Muğla gündem haberleri... Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak

Muğla gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, sanatçı Zeki Müren'i vefatının 26'ncı yılında Bodrum ve Bursa'da düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, sanatçı Zeki Müren'i vefatının 26'ncı yılında Bodrum ve Bursa'da düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlayan Zeki Müren için vefatının 26. yılı olan 24 Eylül'de çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Bu kapsamda 24 Eylül'de sanatçının Bodrum'daki evinde halka açık mevlit okutulacak ve Antik Tiyatro'da konser düzenlenecek. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek anma konserinde C-Majör İş'ten Sesler Korosu, klasik Türk müziğinin usta isimlerinden Melihat Gülses ve Çetin Körükçü sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuçcuoğlu üstlenecek.

Bursa'da ise kabri başında dualarla anılacak olan Zeki Müren için sonrasında Emir Sultan Camii'nde mevlit okutulacak.

Son 2 senedir pandemi koşulları sebebiyle Bodrum'da halka kapalı çevrim içi mevlit okutulması ve Bursa'da sanatçının mezarı başında dua okunması ile gerçekleştirilen anma etkinlikleri, bu yıl halka açık olarak düzenlenecek.

TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan 4 bin burs desteği sağlandı

Açıklamada ayrıca TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin burs sağlandığı, bu fondan 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 202 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 1325 lira burs desteği verileceği bildirildi.