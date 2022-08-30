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Muğla gündem haberleri: Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

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Muğla gündem haberleri: Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Armella Koyu önlerinde "SC. Akıncıoğlu" isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait "TCSG-82" botu sevk edildi.

İki kişi bulunan tekne, ekiplerce yedeklenerek İçmeler İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Muğla Güncel Haberler

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