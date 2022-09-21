- Dumandan etkilenen orman işçisi hastaneye kaldırıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına müdahale sürerken, dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

- Dumandan etkilenen orman işçisi hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına müdahale sürerken, dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bir işçi dumandan etkilendi

Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden işçilerden birisi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen orman işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.