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Muğla gündem haberleri: Marmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya alındı

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Muğla gündem haberleri: Marmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya alındı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen makak cinsi maymun koruma altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen makak cinsi maymun koruma altına alındı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde bir kişinin sırtına aldığı maymunu kullanarak turistlerden para aldığını tespit etti.

Zabıta ekiplerini görünce maymunla birlikte kaçan şüpheli Hatipirimi Mahallesi'nde bir parkta yakalandı.

Şüpheli N.B. Marmaris Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, hakkında "canlı hayvan ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen maymun, koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Belediyesi Marmaris Zabıta Muğla Güncel Haberler

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