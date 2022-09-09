Muğla gündem haberleri: Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı Güncel Haberler Muğla gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 17 zanlı, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 17 zanlı, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 kişi yakalandı. Şüphelileri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 14'ü ile tekne kaptanı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Muğla Güncel Haberler

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