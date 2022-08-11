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Muğla gündem haberleri... Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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Muğla gündem haberleri... Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Ersin Ç'nin kullandığı 48 UR 643 plakalı kamyonet, Mumcular Mahallesi Ovayolu mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Ersin Ç. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ersin Ç. ile araçtaki Özkan A, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

AA / Ali Ballı - Güncel

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