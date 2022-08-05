Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması Muğla haberi: Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı. Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı. Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübüne, Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemece tahliye ve yıkım kararı verildi. Mahkeme kararının uygulaması için ekipler işletmeye gelerek, tahliye ve yıkıma başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Güncel AA / Ali Ballı Bodrum Güncel Haberler

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