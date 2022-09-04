Muğla haberleri... Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Muğla haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu, pencereden atlayan bir kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu, pencereden atlayan bir kişi yaralandı. Turgutreis Mahallesi'ndeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini fark edenler, yardım çağırdı. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada, yangın sırasında evin penceresinden atlayarak kaçmak isterken yaralandığı belirtilen Muhterem Dokgözoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Osman Uras Güncel Haberler

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