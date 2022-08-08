Muğla gündem haberleri: Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla yerel gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum Karaada açıklarında can salında göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Vücutlarında darp ve cebir izine rastlanan ve hareketleri kısıtlı olan göçmenler hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde göçmenlerin vücutlarında darp izlerinin olduğu tespit edildi. Göçmenlerin ifadelerinde, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisince yakalandıklarını, değerli eşyalarının alındığını, coplarla ve yumruklarla darbedildiklerini anlattıkları belirtildi. Elleri kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini aktaran göçmenlerin, Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını beyan ettikleri öğrenildi. Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Güncel AA / Sabri Kesen Yunanistan Bodrum Göçmen Muğla Güncel Haberler

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