Muğla gündem haberi: Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı Güncel Haberler Muğla yerel gündem haberine göre Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor. Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor. Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma yürütüyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem haberi: Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.