Muğla gündem haberi: Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Muğla habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçede iki ayrı süpermarkette alkollü içecek ve elektronik malzeme hırsızlığı yaşanması üzerine, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisini yaptığı çalışma sonucu yakaladı. Hakkında hırsızlıktan birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Volkan Yıldız Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Muğla Güncel Haberler

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