Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, Ankara'ya getirildi Güncel Haberler Muğla haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, karayolu ile sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Ban'ın sorgusunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde yapılacağı öğrenildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Ankara Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, Ankara'ya getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.