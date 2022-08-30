Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, Ankara'ya getirildi
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Muğla haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, karayolu ile sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Ban'ın sorgusunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde yapılacağı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel