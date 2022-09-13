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Muğla gündem haberi: Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

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Muğla gündem haberi: Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

Muğla haberler: Datça'da koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

Datça'da koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

İlçedeki koruma alanında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü sitesinde yer alan açıklamada, Datça Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görev sahasında bulunan ve alanda yaşamlarını sürdüren keçilerin, çeşitli teknolojik aygıtlarla düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şefliğin yaban keçilerinin sadece envanterini değil düzenli olarak üreme dönemi dışında davranış özelliklerini ve doğum oranına da bakarak gelecek yıllarda ki popülasyon büyüklüğü için ilave tedbir ve uygulamalar konusunda hazırlıklar yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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