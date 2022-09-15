Muğla gündem haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Muğla gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce durdurulan otomobilde 280 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kadının çantasında yapılan aramada ise 50 gram skunk ve 100 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kadın ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Hisarcık Marmaris Muğla Güncel Haberler

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