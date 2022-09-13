Sulama kanalında kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkartılan cesedin 78 yaşındaki Fettahna İlden'e ait olduğu belirlendi. Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenilen Fettahna İlden'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Fethiye Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.