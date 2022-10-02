Muğla gündem haberi... Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı. Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye- Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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