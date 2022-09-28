Muğla gündem haberi: Muğla'da intihar ettiği ihbarı yapılan kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi Güncel Haberler Muğla haber... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Kavakarası Mahallesi'nde M.K'nin 21 Eylül'de silahla intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. M.K'nin intihar etmediği, tabancayla öldürüldüğü tespit edildi. Köyceğiz İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, M.K'yi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kardeşi T.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Hisarcık Köyceğiz Muğla Güncel Haberler

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