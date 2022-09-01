Muğla gündem haberi: Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü Güncel Haberler Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın elektrik trafosu ve iş yerlerine sıçramadan dükkan sahipleri tarafından söndürüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın elektrik trafosu ve iş yerlerine sıçramadan dükkan sahipleri tarafından söndürüldü. Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'ndeki General Mustafa Muğlalı İşhanı yanındaki geri dönüşüm kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden iş yeri sahipleri, yangına müdahale etti. Yangın, bölgedeki elektrik trafosu ile iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangının geri dönüşüm kutusuna atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Osman Akça Orhaniye Muğla Güncel Haberler

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