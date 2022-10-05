Muğla gündem haberi | Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Muğla haber... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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