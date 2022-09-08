Muğla gündem haberi... Muğla'da ceza infaz kurumları koordinasyon toplantısı yapıldı
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Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'da Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez başkanlığında ceza infaz kurumları koordinasyon toplantısı yapıldı.
Muğla'da Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez başkanlığında ceza infaz kurumları koordinasyon toplantısı yapıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda ceza infaz kurumlarının yönetimi, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesi hususları ele alındı.
Dönmez, toplantıya katılan kurul üyelerine yaptıkları çalışma için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel