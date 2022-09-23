Muğla gündem haberleri... Datça'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
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Muğla haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Datça Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik uygulama yürüttü.
Uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 35 yaşındaki K.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel