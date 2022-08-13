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Muğla gündem haberi | Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

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Muğla gündem haberi | Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde vatandaşlar denizde bitkin halde gördükleri caretta carettayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi, bitkin haldeki caretta carettayı bota alarak karaya çıkardı.

Yaralı caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

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