Muğla gündem haberi... Muğla açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 lastik botta bulunan 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Yunanistan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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