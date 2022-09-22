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Muğla gündem haberi... Msb: Marmaris'teki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Sağladık

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Muğla haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te dün başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili "Marmaris’te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te dün başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili "Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık" açıklaması yaptı.

MSB, dün Marmaris'te başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık."

Kaynak: ANKA / Güncel

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