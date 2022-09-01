Muğla gündem haberi: Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü Güncel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü. Kafaca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 2 helikopter sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Muğla Güncel Haberler

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