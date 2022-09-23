Muğla gündem haberi: Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin 23 otel ve apartta yaptığı denetimlerde, 105 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin 23 otel ve apartta yaptığı denetimlerde, 105 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı. Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı. Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulandı, haklarında yasal işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Göçmen Muğla Güncel Haberler

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