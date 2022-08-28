Muğla haberleri... Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla haberi: Göçmenlerin yakalanması -Yakalanan göçmenlerin polis tarafından kontrol edilmesi Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı Kamyon şoförü "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İstanbul'dan kamyonla getirilen 67 düzensiz... -Göçmenlerin yakalanması -Yakalanan göçmenlerin polis tarafından kontrol edilmesi Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı Kamyon şoförü "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İstanbul'dan kamyonla getirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. 34 DPJ 926 plakalı kapalı kasa kamyondan göçmenlerin indiğini gören ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni çevre sokaklarda yakaladı. Kamyon sürücüsü A.A. (54) ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, nakliyecilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna "Hakan" isminde bir kişinin "Ege'ye pahalı nakliye" mesajı attığını, 50 bin lira karşılığında İstanbul'dan göçmenleri Marmaris'e bırakmak üzere anlaştıklarını, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nden aldığı göçmenleri Marmaris'te kendine söylenen konuma getirdiğini belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen İstanbul Marmaris Göçmen Muğla Güncel Haberler

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