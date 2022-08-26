Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla gündem haberi... Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi

Güncel Haberler

Muğla gündem haberi... Marmaris'te jandarma 'safari araçları' eğitim semineri verdi

Muğla haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri, turizm amaçlı sportif faaliyet icra eden acente yetkilisi ve safari araç sürücülerine eğitim semineri verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri, turizm amaçlı sportif faaliyet icra eden acente yetkilisi ve safari araç sürücülerine eğitim semineri verdi.

Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerinde, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Genel Trafik Kuralları, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği göre uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Yaklaşık 100 acente yetkilisi ile safari araç sürücüsünün katıldığı seminerde bölgenin özelliğine göre uyulması gereken konular da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Tragger Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title