Son dakika haber! Marmaris'teki cip safari kazasında hayatını kaybedenlerin son görüntüleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde cip safariye katılan turistlerin bulunduğu aracın devrilerek başka bir araçla çarpıştığı kazayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda, 5 kişinin öldüğü aracı kullanan zanlının tam kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cip safariye katılan turistlerin bulunduğu aracın devrilerek başka bir araçla çarpıştığı kazayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda, 5 kişinin öldüğü aracı kullanan zanlının tam kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kazanın ardından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Trafik bilirkişi raporunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer zanlı ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ve ekipmanının tur için elverişli olduğu görüldü. Aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı."

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan zanlılardan safari aracını kullanan şoförün tutuklanma istemi, tur şirketi sahibinin ise yurt dışı yasağı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirilen açıklamada, kazaya karışan diğer araç sürücüsünün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, turistlerin safaride diğer turistlerle su savaşı yaptığı görülüyor.