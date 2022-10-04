Muğla gündem haberi... Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü Güncel Haberler Muğla gündem haberi | Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin İngiliz uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin İngiliz uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi. S.Ö. (38) idaresindeki 48 GY 666 plakalı otomobil, Ölüdeniz Mahallesi'nde, Keith William Cupitt'in (64) kullandığı 48 ML 332 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Cupitt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Ölüdeniz Mahallesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

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