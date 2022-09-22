Muğla gündem haberi | Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi
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Muğla haberleri: Muğla'nın Datça ilçesinde ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezi programı düzenlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezi programı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Datça Belediyesi işbirliğiyle "Avrupa Sürdürülebilir Kültür Mirası Programı" yürütüldü.
Bu kapsamda, ilçedeki ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezisi düzenlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, öğrencilere antik kente ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra antik kenti gezen öğrenciler, alanda temsili olarak kazı çalışması da gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel