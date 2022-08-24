Muğla gündem haberi | Bodrum'da Ukrayna'nın 'bağımsızlık günü' savaş protestosu ile kutlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna'nın 31'inci Bağımsızlık Günü'nde Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına dövizlerle tepki gösterdi.

Ukrayna'nın 31'inci Bağımsızlık Günü dolasıyla Bodrum'da etkinlik düzenlendi. Ukraynalılar Derneği tarafından Belediye Meydanı'nda yapılan etkinliğe kadınlar ve çocuklar katıldı. Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatın üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen Ukraynalılar açtıkları pankartla işgale tepki gösterdi. Kutlama etkinliğinde dernek tarafından savaş mağdurları için bağış toplandı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şarkılar söylendi.

Dernek üyesi Galina Ateş ise "Savaş sırasında bağımsızlık günümüz daha da büyük anlam kazanıyor. Vatanımız ve özgür geleceğimiz için can veren herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Hala siviller öldürülüyor. Kadın ve çocuklar zorla sınır dışı ediliyor" diye konuştu.