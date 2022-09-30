Muğla gündem haberi | Bodrum'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Göğüş'ün kullandığı 34 EVT 90 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Göğüş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.