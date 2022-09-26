Muğla gündem haberi... Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem haberi... Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.