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Muğla gündem haberi... Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

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Muğla gündem haberi... Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla gündem haberi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde saat 16.30'a kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın Muğla Güncel Haberler

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