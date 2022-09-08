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Muğla gündem haberi | AK Parti Marmaris Belediye Meclis Üyesi Eroğlu vefat etti

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Muğla gündem haberi | AK Parti Marmaris Belediye Meclis Üyesi Eroğlu vefat etti

Muğla haberine göre AK Parti Marmaris Belediye Meclis Üyesi Ceyhan Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında vefat etti.

AK Parti Marmaris Belediye Meclis Üyesi Ceyhan Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında vefat etti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaptığı açıklamada, "Değerli dostum, abim, yol arkadaşım Ceyhan Eroğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (cuma) ikindi namazına müteakip İçmeler Merkez Camisinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına, ailesine sabır, kendisine rabbimden rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun melek kalpli abim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Muğla İl Genel Meclisi üyeliği de yapmış olan turizmci Eroğlu, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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