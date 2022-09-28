Muğla gündem: Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Bodrum Muğla Güncel Haberler

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