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Muğla haberi: BODRUM'A KRUVAZİYER İLE 2 BİN 509 TURİST

Muğla haberi: BODRUM'A KRUVAZİYER İLE 2 BİN 509 TURİST

Güncel Haberler

Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer ile çoğu Alman 2 bin 509 turist geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer ile çoğu Alman 2 bin 509 turist geldi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a son olarak Malta bayraklı, 275 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer geldi. Çoğu Alman 2 bin 509 yolcu ve 921 kişilik mürettebat ile Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan gemi, saat 07.00 sıralarında Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü, tarihi noktaları gezdi bir bölümü de denize girdi. Bazı turistler ise çarşıda vakit geçirip, alışveriş yaptı. 'Mein Schiff'in, saat 19.00'da Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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