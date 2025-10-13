Muğla Genç Kızılay'dan Vali Akbıyık'a Ziyaret

Muğla Genç Kızılay İl Başkanı Arif Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Muğla Genç Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Akbıyık, gençlerle bir süre sohbet etti.

Akbıyık, Kızılay'ın ülkede ve dünyada insanların en zor anlarında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve iş birliğini destekleyen bir kuruluş olduğunu vurguladı, özellikle gençlerin, insanlık adına yürütülen bu tür faaliyetlerin içinde yer almasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Türkdoğan da gençlerin oluşuma yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti ve www.gonulluol.org üzerinden yapılan başvuruların arttığını ifade etti.

Ziyaret sonunda, Türkdoğan, Vali Akbıyık'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.