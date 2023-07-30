Muğla Fethiye'de Teknede Rahatsızlanan ve Yaralanan 2 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerinde rahatsızlanan ve yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerinde rahatsızlanan ve yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknelerinde bir kişinin rahatsızlandığı, bir kişinin de yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.