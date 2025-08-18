Muğla Fethiye'de Orman Yangını Çıktı
Fethiye'de bugün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçak ile çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.
Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla) DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel