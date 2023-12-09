Muğla Fethiye'de Bilim Söyleşileri Düzenlendi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Bilim Söyleşileri'nde dijitalleşme ve kodlama konuları ele alındı.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Bilim Söyleşileri" düzenlendi.

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılan "Mikrodenetleyici Kart: Arduino Robotik ve Kodlama" konulu söyleşide, dijitalleşme ve kodlama başta olmak üzere önemli konular ele alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Şentürk, dijitalleşen dünyada robotik kodlama ve arduino temelleri üzerine sunum yaptı.

Çocukların teknolojiyi doğru şekilde kullanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Şentürk, "TÜBİTAK'ın projeleriyle hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve çocukları erken yaşta robotik kodlamayla tanıştırmak için eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hasibe Polat Dayıoğlu ise öğrencileri bilime yönlendirmeyi, bilimsel farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Dayıoğlu, öğrencileri milli savunmanın bir kalesi haline getirebilmek için çabaladıklarını vurguladı.

Dayıoğlu, katkılarından dolayı Şentürk'e teşekkür etti.