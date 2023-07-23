Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı ve Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.