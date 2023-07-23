Üye Girişi
Haberler

Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı ve Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Gemiler Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 3 kişi bulunan 12 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title