Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı ve Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Gemiler Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 12 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel