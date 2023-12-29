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Muğla Emniyet Müdürlüğü Yılbaşı Gecesi Tedbirleri Artırdı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesine yönelik tedbirler kapsamında ekip sayısını artırdı. Trafik tedbirleri kapsamında, 88 trafik ekibi, 212 trafik ekip personeli, 8 yaya trafik personeli ile diğer birimlerden takviye edilen 16 kadro personeli görevlendirildi. Ekipler, nüfus ve kaza yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tepe lambaları açık ve seyir halinde olacak. Yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra il genelinde belirlenen 103 noktada alkol denetimleri yapılacak.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesine yönelik tedbirler kapsamında ekip sayısını artırdı.

Trafik tedbirleri kapsamında, 88 trafik ekibi, 212 trafik ekip personeli, 8 yaya trafik personeli ile diğer birimlerden takviye edilen 16 kadro personeli görevlendirildi.

Trafik ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM ve narkotik ekipleri ile diğer birimler de uygulama ve denetim yapacak.

Ekipler, nüfus ve kaza yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tepe lambaları açık ve seyir halinde olacak.

Yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra il genelinde belirlenen 103 noktada alkol denetimleri yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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