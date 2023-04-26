Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iyileştirme çalışmaları başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında poliklinik ön giriş alanında çatı kaplama işi tamamlanırken, Muğla'da tek üçüncü basamaklı sağlık hizmeti sunumu kapasitesine sahip hastanenin mevcut standartlarının genişletilmesi, şartların iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla arka giriş arenadaki bekleme alanında sağlık kurulu odalarının taşınması için gerekli oda çevirme inşası da devam ediyor.

Hastanenin J blok zemin katında Nükleer Tıp Birimi ve Kemoterapi girişindeki Radyasyon Onkoloji için gerekli inşaat çalışmaları da sürüyor.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, yaptığı açıklamada, Radyasyon Onkoloji ek hizmet binası ve Nükleer Tıp Hizmetleri biriminin de tamamlanmasıyla kurumda ve ilde önemli bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

Vatandaşların daha nitelikli ve konforlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak ve süreçten memnuniyeti artırmak için tüm güçleriyle gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Togan, şunları kaydetti:

"PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (CT) birleşimiyle oluşturulan ileri teknolojik bir görüntüleme yöntemi) kurulumu ve Radyasyon Onkoloji hizmetleri ek hizmet binası, güçlü teknik altyapısı, modern cihazları ve alanında uzman hekim kadrosuyla vatandaşlarımıza kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir ortamlarda sağlık hizmeti verecek, gelişen ve değişen yapısıyla bölgemizin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması yönünde oldukça önemli bir katkılar sunacaktır."

Togan, bu süreçte kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete'ye teşekkür etti.