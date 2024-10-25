Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yetersizlikler TBMM'ye Taşındı

(ANKARA) - Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan sorunları TBMM Gündemine taşıyan CHP'li Cumhur Uzun : "29 Ekim 2017 tarihinde, Muğla Merkez-Kötekli'de açılışı yapılan ve 660 yatak kapasitesi ile hizmet veren, Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde; başta yan dal doktoru, hemşire, sağlık çalışanı, yoğun bakım, tıbbi malzeme ve fiziki yetersizlikler olmak üzere, otopark, tekerlekli sandalye eksikliği ve randevu sorunu yaşanmaktadır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan sorunların çözülmesi için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması için hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

"29 Ekim 2017 tarihinde, Muğla Merkez-Kötekli'de açılışı yapılan ve 660 yatak kapasitesi ile hizmet veren, Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde; randevu almak isteyen vatandaşlarımız randevu alamamakta, randevu almayı başaran şanslı vatandaşlarımıza ise aylar sonrasına, bazı bölümlerde ise 1 yılı aşan sürelerde randevu verilmektedir" diyen Uzun, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık emekçilerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuya dair vatandaşlardan tarafınıza iletilen şikayetler var mıdır? Varsa konuya dair ne yapılmıştır? Personel görevlendirmesi yapılırken yaz nüfusu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Hastanede özellikle yan dal uzman doktor sıkıntısı olduğu ve bu nedenle bazı hastaların tedavi edilemediği edindiğimiz bilgiler arasındadır. Hastanede hangi yan dallarda uzman doktor eksikliği nedeniyle hizmet verilememektedir? Bu yan dalları hizmete açmayı düşünüyor musunuz?

Muğla, Merkez-Kötekli'de bulunan ve 7 yıl önce hizmete alınan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılırken bulunduğu bölge ve hizmet edeceği nüfus göz önüne alınmış mıdır? Alınmışsa vatandaşlar neden otopark sorunu yaşmakta ve araçlarını hastane yerleşkesine park edemediği için trafiği dahi aksatmak pahasına hastane dışında bulduğu yerlere park ederek dakikalarca yürümek zorunda kalmaktadır? Hastanenin ek otoparkları ne zaman yapılarak hizmete açılacaktır?

Yetersiz de olsa var olan mevcut otoparkın ışıklandırmasının olmadığı doğru mudur? Hastanede özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için karşılama ve yönlendirme birimi kurmayı düşünüyor musunuz?

Hastaneden, Alo182 ve Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığı, alınsa bile aylar sonrasına randevu verildiği için çevre il ve ilçelerde sağlığa erişmeye çalışan vatandaşlarımız için aldığınız bir önlem var mıdır? Bu durum randevu sistemindeki bir aksaklıktan mı yoksa hekim ve tıbbi cihaz eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm bu eksikliklerin yanı sıra tekerlekli sandalye eksikliği de yaşandığı edindiğimiz bilgiler arasındadır. Hastanede kaç tane tekerlekli sandalye bulunmaktadır? 660 yataklı ve yoğun bir hastane için bu sayı yeterli midir? Değilse neden temin edilmemektedir?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaç hemşire çalışmaktadır, birçok bölümde yetersiz sayıda hemşire olduğu ve fazla mesai nedeniyle zor durumda kaldıkları doğru mudur? Doğru ise bu, hastaların ve hemşirelerin sağlığı açısından tehdit olarak değerlendirilmemekte midir?

Birçok hasta ve hasta yakını, uzun süredir yoğun bakımda yer bulmakta sorunlar yaşandığını ve bu nedenle, hastaların çevre il ve ilçelere yönlendirildiğini tarafımıza iletmişlerdir. Hastanede bulunan yoğun bakım ünitesini büyütmeyi düşünüyor musunuz?"