Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Haberler

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Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

ANKA - Güncel
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Muğla’nın Datça İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Datça’ya bağlı Mesudiye Mahallesi’nde radar bölgesine yakın ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi halen sürüyor.

ESMA TURAN

Muğla'nın Datça İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi'nde radar bölgesine yakın ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi halen sürüyor.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yangın bölgesinde rüzgar var. Yangına çok sayıda hava ve kara gücü sevk edildi. 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor" denildi.

ANKA / Güncel

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